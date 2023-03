Die Landschaft in Sinn säubern

Sinn. In der Gemeinde Sinn findet am Samstag, 18. März, in allen Ortsteilen die jährliche Aktion „Tag der sauberen Landschaft“ statt. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr in Sinn an der Sparkasse, in Edingen am Parkplatz in der Brückenstraße und in Fleisbach am Alten Rathaus / Feuerwehr. Vor Ort stehen fachkundige Verantwortliche aus den Ortsteilen zur Verfügung, um das Sammeln zu koordinieren. Der gesammelte Müll wird zentral zum Bauhof Sinn gebracht. Im Anschluss gibt es einen gemeinsamen Imbiss. Um die Brutgebiete der heimischen Vögel nicht zu stören, sollte das Durchsuchen von Hecken und Gebüschen sowie streckenweises Abschreiten der Ufer von Gewässern unterbleiben. Auf den Grünflächen neben Geh- und Radwegen und in den Randbereichen von Hecken und Gebüschen ist das Sammeln unbedenklich.