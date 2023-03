Ein Wolf in Edingen? Fachleute zweifeln

Seit dem Jahr 2019 hat es beim Wolfszentrum Hessen 59 Verdachtsmeldungen gegeben. Bei sieben davon wurde der Wolf gesichert nachgewiesen, teilt Annika Ploenes vom Wolfszentrum mit. Jüngst wurde in Waldsolms ein Wolf nachgewiesen. Aus dem Lahn-Dill-Kreis wurden seit Jahresanfang sechs Verdachtsfälle gemeldet. Die DNA-Proben ergaben in einem Fall, dass ein Hund ein Reh gerissen hatte. Bei vier anderen Fällen war keine Artbestimmung möglich, für einen Verdachtsfall steht die genetische Analyse noch aus. Für eine Genetikprobe können beispielsweise Losung und Haare genutzt werden. Bei einem Wild- oder Nutztierriss wird geschaut, wo DNA zu finden ist. An diesen Stellen werden Proben genommen. „Die Probe, die am vielversprechendsten ist, wird als erste beauftragt. Die anderen sind sogenannte Rückstellproben”, sagt Ploenes. Untersucht werden die DNA-Spuren im Senckenberg Zentrum für Wildtiergenetik in Frankfurt. Nach Angaben von Ploenes sei es auch möglich, dass durch sogenannte Nachnutzer von gerissenen Tieren wie beispielsweise Krähen, Füchse und Wildschweine die Wolfs-DNA nicht nachweisbar sei. Dies könne auch der Fall sein, wenn das gerissene Tier erst sehr spät gefunden werde.