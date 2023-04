Sinn. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad Club ADFC Dill veranstaltet am Samstag, 29. April, einen Basar „ Alles rund ums Fahrrad“ in Sinn. Es werden gebrauchte Fahrräder, Zubehör und vieles mehr angeboten. Käufer und Verkäufer sind willkommen. Die Veranstaltung findet von 11 bis 15 Uhr in der Außenanlage des TV Jahn in der Bahnhofstraße 10, statt. Der Erlös kommt der Vereinsarbeit des ADFC Dill zu Gute.