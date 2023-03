Große Suchaktion im Fall um Edinger Messerangriff

Die Wetzlarer Polizei hat in Edingen einen vermeintlichen 20-jährigen Messerstecher festgenommen, der dort in der Brückenstraße einen 34-jährigen Katzenfurter verletzt haben soll. Der Mann wurde am Sonntag auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Wetzlar einem Haftrichter des Amtsgerichts vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft wegen des Verdachtes eines versuchten Tötungsdeliktes an. (© Katharina Weber)