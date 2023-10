Sinn-Fleisbach. Am kommenden Wochenende findet nach langer coronabedingter Abstinenz wieder die Hobbyausstellung der Gemeinde Sinn statt. Im Bürgerhaus Fleisbach präsentieren heimische Aussteller ihre Werke. Die Ausstellung findet am 14. und 15. Oktober jeweils in der Zeit von 13 bis 18 Uhr statt. Am Sonntag wird ein umfangreiches Kuchenbuffet angeboten. Der Eintritt ist frei.