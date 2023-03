Sinn. Die nächste Blutspendeaktion des Deutschen Roten Kreuzes in Sinn findet am Donnerstag, 23. März, statt. Von 9.30 bis 15 Uhr ist dafür das Bürgerzentrum in der Jordanstraße 2 geöffnet. Eine Terminreservierung ist online auf www.blutspende.de/termine erforderlich.