Jördis Tielsch in Emmerichenhain

Sinn/Rennerod-Emmerichenhain. Die aus Sinn stammende Jördis Tielsch gibt am 2. Dezember (Samstag) im Rahmen des mittelalterlichen Weihnachtsmarktes in Emmerichenhain ein besinnliches Adventskonzert. Die Künstlerin wird bei ihrem Auftritt in der evangelischen Pfarrkirche des Renneroder Ortsteils von dem Gitarristen Peter Schneider begleitet. Beginn ist um 19 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr. Karten können im Vorverkauf bei der Touristinfo in Rennerod (Westernoher Str. 7a) Telefon 02664-9939093) für 13 Euro oder an der Abendkasse für 15 Euro erworben werden.