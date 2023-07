Jugendliche treffen sich beim „Summer Splash“ in Sinn

„Insbesondere weil das Wetter an diesem Wochenende nicht so mitgespielt hat, sind wir sehr froh über die rege Beteiligung. Es ist schön, dass so viele junge Menschen den Tag mit uns verbracht haben“, freut sich Yannick Mindnich von der Jugendförderung. Neben verschiedenen Aktionen, wie einem Arschbombenwettbewerb, Tischkicker-Turnieren oder Fanta-Pong, gab es auch Workshops rund um Kreispolitik und Jugendbeteiligung.