Kläranlage in Edingen für 3,5 Millionen Euro erneuert

Die Kläranlage in Edingen ging vor über 40 Jahren in Betrieb und wurde Ende der 90er-Jahre erweitert und modernisiert. Ab 2020 nutzte der Abwasserverband dann erhebliche Mittel, um die Anlage umfassend zu erneuern. Im laufenden Jahr wurde das Projekt abgehakt. Gebaut wurde ein Nacheindicker, um die Behandlung des Schlamms zu optimieren. Ebenso stand die Sanierung des Faulturms an. Der Schlammabzug im Bereich der Vorklärung wurde geändert und die Entlüftung in den Hallen neu gebaut. All das kostete etwa 3,5 Millionen Euro.