Krimi-Lesung in Sinn

Sinn. Der Autor und frühere Kriminalbeamte Erwin Müller liest am Sonntag, 7. Mai, aus seinem Buch „Todestransit - Die Mordsache Stippbachtal“ im Alten Kapellchen in Sinn. Beginn ist um 15 Uhr. Die Lesung findet in Zusammenarbei mit dem Kulturamt der Gemeinde Sinn und dem Rundfunksender HR2 (“Literaturland Hessen“) statt. In seinem Roman verknüpft Erwin Müller den tatsächlichen Tod eines Unbekannten im November 1981 in Sinn mit einer fiktiven Täter-Opfer-Beziehung. Der Eintritt zur Lesung ist frei.