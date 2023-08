Nach Bluttat in Berlin: Mann stürzt in Sinn von Strommast

Aktuell befindet sich das Polizeipräsidium in engem Austausch mit der Staatsanwaltschaft aus Berlin. Hintergrund ist, dass dem Verstorbenen vorgeworfen wurde, am Samstag eine Frau mit mehreren Messerstichen getötet zu haben. Die 31-Jährige war im Falkenhagener Feld, einem Ortsteil im Bezirk Spandau in Berlin, tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden. Nach Angaben der Polizei in Berlin ist der Verdächtige anschließend mit dem Auto der 31-Jährigen auf der Flucht gewesen. Die Hintergründe der Tötung seien derzeit aber noch nicht bekannt.