Ökumenischer Jugendkreuzweg in Fleisbach

Sinn-Fleisbach. .„Kreuzwege“ sind Stationen, die die Leidensgeschichte Jesu erzählen. Sie gibt es nicht nur in katholischen Kirchen oder an Wallfahrtsstätten. Seit einigen Jahren bietet auch die Evangelische Jugend im Dekanat an der Dill einen besonderen Kreuzweg für Jugendliche an. Das ökumenische Angebot findet in diesem Jahr am Karsamstag, 8. April ab 15 Uhr in Sinn-Fleisbach statt.