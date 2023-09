Orgelausflug in drei Kirchen

Sinn-Fleisbach / Herborn. Der jährliche Orgelausflug im Dekanat an der Dill findet am Sonntag, 10. September, statt. Dabei werden einzelne Kirchen und die dortigen Orgeln vorgestellt. Es gibt jeweils ein kurzes Orgelkonzert und Informationen zur jeweiligen Kirche. In diesem Jahr geht der Ausflug zu den evangelischen Kirchen in Fleisbach, Merkenbach und Herborn. Beginn ist um 16 Uhr in der Fleisbacher Kirche, an der Orgel spielt Andrea Zerbe. Weiter geht es um 17 Uhr in Merkebach, dort spielt Miyoung Jeon. Der Abschluss ist um 18 Uhr in der Stadtkirche Herborn, wobei hier Regina Zimmermann-Emde und Günter Emde an der Orgel zu hören sind. Der Eintritt ist frei.