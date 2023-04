Parkour-Training für Kinder

Sinn. Beim Turnverein Sinn gibt es ab Freitag, 28. April, ein neues Sportangebot für Kinder von sechs bis zehn Jahre. Der Kurs „Parkour, Spiel und Spaß“ findet freitags um 14 Uhr in der Jahnturnhalle statt. Parkour ist eine Bewegungsart, so schnell als Möglich von A nach B zu kommen. Übungsleiterin Julia Schmidt wird Spiele innerhalb und außerhalb des Parkours anleiten, Spaß und Freude an der Bewegung sollen im Mittelpunkt stehen. Interessierte Kinder sind zu einer Schnupperstunde eingeladen. Weitere Informationen findet man im Internet unter https://www.tv-sinn.de.