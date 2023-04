Schnitzeljagd in Sinn

Sinn. Die drei Sinner Vereine Wanderfreunde, Vogelschutzverein und Förderverein Waldschwimmbad laden für den 1. Mai zu einer „Schnitzeljagd“ anstatt einer geführten Wanderung ein. Es wurde eine Wanderroute ausgearbeitet und auf einem Plan beschrieben. Die Route startet und endet am Waldschwimmbad. Der Routenplan kann auf der Homepage des Förderverein Waldschwimmbades heruntergeladen oder ab 9 Uhr im Schwimmbad abgeholt werden. Die Route enthält ein Quiz, bei dem jeder teilnehmen kann. Die Strecke führt an der Pirolhütte des Vogelschutzvereins vorbei, wo dieser eine Ausstellung über heimische Singvögel plant. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Mittags gibt es Heißes vom Grill, am Nachmittag Kaffee und Kuchen.