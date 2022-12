Sinn: Apotheke zieht vom Brunnenplatz in Bahnhofstraße um

Zum Jahresende schließt die Apotheke am Brunnenplatz in Sinn. (© Katharina Weber)

Zum Jahresende schließt die Apotheke am Brunnenplatz in Sinn. Dr. Wolfgang Wörner und sein Team machen in der Glocken-Apotheke ein paar Meter entfernt weiter.