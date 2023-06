Sinner Ausschüsse reden über Kinder und die alte Schule

Der Sachstand zur Sanierung der katholischen Kita in Sinn steht beim Sinner Jugend- und Sozialausschuss auf der Tagesordnung. (© Katrin Weber)

Der Sachstand zur Sanierung der katholischen Kita in Sinn steht beim Sinner Jugend- und Sozialausschuss auf der Tagesordnung. (© Katrin Weber)

In der Gemeinde geht es in die letzte Sitzungsrunde der Gremien vor der Sommerpause. Der erste Fachausschuss tagt am 28. Juni.