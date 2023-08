Sinner Freibad sorgt für Integration und Nachhaltigkeit

Mitten in der Natur gelegen überzeugt das Waldschwimmbad in Sinn mit klarem Wasser und hohen Sprungtürmen.

In unserer neuen Serie besuchen wir jede Woche ein Freibad im Lahn-Dill-Kreis. Erster Stopp: Das Waldschwimmbad in Sinn. Was zeichnet es aus?