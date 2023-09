Sinner können Astmaterial entsorgen

Sinn-Fleisbach. Die Gemeinde Sinn bietet allen Bürgern der Großgemeinde am Samstag, 16. September, an, Astmaterial aus Baum- und Heckenschnitt kostenlos zu entsorgen. Von 8 bis 12 Uhr kann das Material auf dem Erdzwischenlager in Fleisbach (Auf der Roten Hohl) angeliefert werden. Gewerbliche Entsorgung ist nicht gestattet, nur aus dem privaten Bereich kann entsorgt werden. Es dürfen keine sonstigen Abfälle, wie Grünschnitt, Laub oder Wurzeln abgeladen werden, da das zu entsorgende Material geschreddert und als Heizmaterial verwendet wird. Die Anlieferung ist auch mit Anhänger und landwirtschaftlichen Fuhrwerken gestattet.