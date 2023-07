„Urlaub in der Heimat“ mit Dagmar Schmidt

Sinn. Mit „Heut noch soll die Glocke werden“ lädt die Bundestagsabgeordnete Dagmar Schmidt nach Sinn ein. Los geht es am Mittwoch, 26. Juli, um 10 Uhr in der Wetzlarer Straße 13. Die Glocken- und Kunstgießerei Rincker ist eine der ältesten bestehenden und bedeutsamsten Glockengießereien. Nicht nur Glocken für den Hamburger Michel, sondern auch Bronzegüsse von Elvis Presley oder Gerd Müller wurden hier gefertigt. Hier wird es exklusive Einblicke in die Herstellungsprozesse und den Arbeitsalltag der Gießerei geben.