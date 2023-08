VdK Fleisbach fährt nach Wiesbaden

Sinn-Fleisbach. Der VdK Ortsverband Fleisbach lädt für Dienstag, 5. September, VdK-Mitglieder zu einem Tagesausflug in die Landeshauptstadt Wiesbaden ein. Geplant ist unter anderem ein Besuch des Hessischen Landtages. Abfahrt ist um 9 Uhr am ehemaligen Rathaus in der Edinger Straße, Die Rückkehr nach Fleisbach ist für 19.30 Uhr geplant. Wer mitfahren möchte, muss sich bis spätestens zum 4. September anmelden. Die Teilnahme am Ausflug ist kostenlos, lediglich die Kosten für Essen und Trinken tragen die Teilnehmer. Die Plätze werden nach der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben. Diese nimmt Reiner Stroh, telefonisch unter 02772-82118 oder per E-Mail an Ov-fleisbach@vdk.de entgegen. Dort erhält man auch weitere Informationen zur Fahrt.