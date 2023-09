VdK Sinn lädt zur Info-Veranstaltung

Sinn. Der VdK Ortsverband Sinn lädt für Freitag, 6. Oktober, zu einer Info-Veranstaltung ein. Beginn ist um 18 Uhr im evangelischen Gemeindehaus. Zu dem Thema „Pflege und Pflegeversicherung“ ist eine Referentin eingeladen. Im Anschluss an den Vortrag steht diese für Fragen zur Verfügung. An den offiziellen Teil schließt sich ein gemütliches Beisammensein mit Getränken und Imbiss an. Anmeldungen bitte bis 27. September bei Heinz Edgar Mittücker, Sinn, Auf dem Schaadt 15, Tel. 02772-53264.