Wieder giftige Stoffe in der Kläranlage in Edingen

Bereits im März war es zu einem ähnlichen Zwischenfall in der Kläranlage in Edingen und in der Kläranlage in Herbornseelbach gekommen. Damals war die Lage schnell im Griff. Das war diesmal nicht so. Der Abwasserverband „Mittlere Dill“ hat laut Rehr intensiv daran gearbeitet, zu verhindern, dass die Kläranlage kippt.