25. Spenden-Radtour des Vereins „Menschen für Kinder“ startet

Solms/Herborn. Am Samstag, 8. Juli, in der Zeit von 7 bis 18.30 Uhr, wird die 25. Radtour des Vereins „Menschen für Kinder“ (MfK) mit Sitz in Solms veranstaltet. Zu dieser jährlich stattfindenden Benefiz-Radtour gehen in diesem Jahr erneut 500 Radler an den Start, um für krebskranke und in Not geratene Kinder Spenden zu sammeln.