Adventliches Konzert in Albshausen spontan für guten Zweck

Der Frauenchor Albshausen unter der Leitung von Cornelia Schmerer, begleitet am E-Piano durch Christine Theiß, trug folgende Stücke vor: "Ihr von morgen", "All night, all day", "Wünsche zur Weihnachtszeit". Der Vortrag sowie die Liedauswahl gefielen dem Publikum. Der MGV gesellte sich zu den Sängerinnen. Gemeinsam sangen sie das Lied "Lobe den Herrren", dirigiert von Annerose Halama. Es folgten Dankesworte und -gaben durch Markus Baroth. Abschließend sprach Pfarrer Hoßbach allen Anwesenden den Segen zu, und alle sangen gemeinsam "Oh, du fröhliche".