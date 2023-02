Aktion „Saubere Landschaft“ in Solms

Solms. Auch in diesem Jahr lädt der Magistrat der Stadt Solms zur Aktion „Saubere Landschaft“ für Samstag, 18. März, ab 9 Uhr ein. Alle interessierten Bürger, denen etwas an der Erhaltung ihrer Umwelt liegt, treffen sich wie folgt: in Albshausen am Feuerwehrgerätehaus, in Burgsolms am Parkplatz Taunushalle, in Niederbiel unterhalb der Mehrzweckhalle, in Oberbiel am Feuerwehrgerätehaus und in Oberndorf am Parkplatz des Feuerwehrgerätehauses in der Jahnstraße. Nach Ende der Aktion gegen 12 Uhr sind alle Helferinnen und Helfer zu einem Imbiss eingeladen.