Aquagymnastik bei TV 1906 Burgsolms

Solms. Ein neuer Aquagymnastik-Kurs des TV Burgsolms startet am Freitag, 10. Februar, im Schwimmbad Solmser Land. Der Kurs über die Dauer von 10 Wochen findet freitags von 10.15 bis 11.15 Uhr statt. Der Kurs ist für Erwachsene jeden Alters, Nichtschwimmer und Nichtmitglieder geeignet. Die Kursgebühr beträgt 90 Euro, inklusive Eintritt. Anmeldung an Petra Friese per E-Mail an tvburgsolms@googlemail.com oder unter Telefon 06442-922552.