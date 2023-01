Solms-Niederbiel. Die Vernissage der Ausstellung „Traum und Wirklichkeit“ mit Werken von Klaus Rinker, findet am Freitag, 3. Februar, um 18 Uhr im Teilhabezentrum Solms-Niederbiel, Ringstraße 10 statt. Rinker, der seit über 10 Jahren an Morbus Parkinson erkrankt ist, malt Bilder in Acryl auf alte Holzschubladen oder Holzpaneelen. Seine Werke bringen Ängste, Halluzinationen, Hoffnungen und Liebe zum Ausdruck. Musikalisch wird die Vernissage von der Gruppe „Blossm Be“ begleitet. Die Ausstellung ist bis zum 25. März zu besichtigen.