B49 bei Solms am Sonntag voll gesperrt

Die transportablen Schutzwände, die für die jetzige Baustellenverkehrsführung aufgestellt sind und die beide Fahrtrichtungen und das Baufeld voneinander trennen, müssen an diesem Sonntag hierauf angepasst werden. Das passiert während der Vollsperrung am Sonntag. In Fahrtrichtung Limburg wird der Verkehr ab der Anschlussstelle Oberbiel über die ausgeschilderte Bedarfsumleitung „U2“ durch Oberbiel zur Anschlussstelle Solms umgeleitet. In Fahrtrichtung Wetzlar/Gießen führt die Umleitung ab der Anschlussstelle Solms über die ausgeschilderte Bedarfsumleitung „U1“ über Albshausen, Steindorf und Wetzlar bis zur Anschlussstelle Wetzlar-Mitte und von dort auf die B49. Die Schaltung der Ampelanlage in der Ortsmitte von Albshausen wird während der Sperrung auf den Umleitungsverkehr angepasst.