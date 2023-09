B49-Sperrung zur Fertigstellung der Anschlussstelle Oberbiel

In den vergangenen zwei Wochen sei in Fahrtrichtung Limburg neuer Asphalt eingebaut worden, zunächst auf den ersten 900 Metern in Richtung Solms ab der Anschlussstelle Oberbiel. Nun stehe deren Fertigstellung an: Es geht dabei um Asphaltarbeiten, den Umbau der dortigen Dreiecksinsel zwischen Fahrbahn, Ab- und Auffahrt, das Montieren der Leitplanken und das Herstellen der Bankette.