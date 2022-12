Benefizkonzert am Silvesterabend

Solms. Ein Konzert am Silvesterabend gibt es im Kloster Altenberg bei Oberbiel, Altenberg 1. Die „Altenberger Bach Capella“ unter der Leitung von Elija Kaufmann, vom Stadttheater Gießen, tritt bei dem Benefizkonzert in der Winterkirche am Samstag, 31. Dezember, von 21.30 bis 22.30 Uhr auf. Es erklingen Werke von Johann Sebastian Bach, Paul Hindemith, Felix Mendelssohn Bartholdy, Max Reger und Peter Tschaikowsky. In dem 12-köpfigen Ensemble treten als Solisten die Wetzlarer Ärztin Ange Bartsch-Polle (Geige) sowie die Musikschullehrer Axel Lies (Bratsche) und David McDonald (Violoncello) von der Wetzlarer Musikschule auf. Eintrittskarten für 18 Euro gibt es ab 20 Uhr an der Abendkasse. Reservierungen sind bei Ingrid Knell unter Telefon 06441-42200 oder per E-Mail an knell.ingrid@gmail.com möglich. Der Erlös kommt der Königsberger Diakonie zugute.