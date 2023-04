Solms-Niederbiel. Der Heimat-und Kulturverein Niederbiel lädt am Montag, 1. Mai, zu seinem „Burgfest“ an der Schäferburghütte ein. Am Waldrand gelegen, mit Lahntalblick werden von 11 bis 17 Uhr Getränke, regionale Grillspezialitäten, Erbsensuppe sowie Kaffee und Kuchen geboten. Der Kinderspielplatz bietet auch für kleine Gäste Aktivitäten.