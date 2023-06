Solms. Der Quartettverein „Liederkranz“ Burgsolms 1906 lädt für Sonntag, 18. Juni, um 16.30 Uhr zu einem Chorkonzert in die katholische Kirche St. Elisabeth in Burgsolms ein. Weitere Mitwirkende sind der Frauenchor Oberquembach und Anastassia Cheleg am Klavier. Der Eintritt ist frei, eine kleine Spende ist willkommen.