Der TC Oberbiel feiert sein Jubiläum

Solms-Oberbiel. Mit einer großen Feier wird das 50-jährige Bestehen des Tennisclubs 1973 Oberbiel am Wochenende, 9. und 10. September, gefeiert. Dabei geht es nicht nur um viele spannende Highlights aus 50 Jahren Vereinsgeschichte. Neben Speisen und Getränken warten eine Tombola und eine Menge Spaß auf Mitglieder und Gäste. Für die Kinder steht am Sonntag eine Hüpfburg bereit. Auch der Eiswagen soll kommen. Beginn der Feier ist am Samstag um 18 Uhr. Ab 19 Uhr sorgt im Festzelt ein DJ für Stimmung. Beim Frühschoppen am Sonntag ab 11 Uhr spielt André Schüler, der Musiker, der hinter „Mir Zwo“ steckt. Die Feier findet am Tennisplatz am Heuerberg statt. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei. Weitere Informationen gibt es auf www.tc-oberbiel.de oder per E-Mail an info@tc-oberbiel.de.