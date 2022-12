Der Weihnachtsstern

Solms. Die Sternwarte Burgsolms lädt am Freitag, 16. Dezember, um 19 Uhr zu einem Vortrag über den Weihnachtsstern ein. Gab es ihn wirklich? Was verbirgt sich dahinter? Der Vortrag soll eine Zusammenfassung der Ereignisse und der vermuteten Phänomene geben und wird in die Zeit um Christi Geburt führen, um die damaligen Ereignisse in Zusammenhang mit einer der ältesten Geschichten des Christentums zu bringen. Der Eintritt beträgt fünf Euro, für Kinder 2,50 Euro. Mitglieder haben freien Eintritt.