Die Grube Fortuna: Wo's qualmt, zischt und rumort

Lokomotiven, Maschinen und Bergbaugeräte wurden vorgeführt und erstmals waren drei Züge im Einsatz. "Am Samstag war der Andrang nicht ganz so groß und wir konnten noch ein bisschen üben", erzählte FGF-Vorsitzender Achim Schönberger. Es war auch für die erfahrenen Lokführer und Maschinisten eine Herausforderung, die mit großem Enthusiasmus angenommen wurde. Das immense Wissen und Können wurde hier nicht mit erhobenem Zeigefinger weiter gegeben, sondern es sollte Interesse mit praktischen Beispielen geweckt werden. Das alles begann mit bescheidenen 200 Metern Gleisen, alten Gebäuden, Wasser auf der 150-Meter-Sohle und großen Visionen und mit der Zeit entwickelte sich das heutige Gelände, das viele Besucher aus der Region - und darüber hinaus - anlockt. Einen Überblick über diese Entwicklung hab es in der Museumshalle 2.