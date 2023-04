Drei Container voller Abfall bei Müllsammel-Aktion in Solms

Die traurige Bilanz der jedes Jahr im Frühjahr stattfindenden Säuberungsaktion waren drei Container voll mit unbedacht in der Natur zurückgelassenem Abfall, der nun fachgerecht entsorgt wird. Dass die Kosten für die Entsorgung nicht zulasten des Stadtsäckels gehen, liegt zum einen an dem örtlichen Entsorgungsfachbetrieb "Knettenbrech + Gurdulic", der auch in diesem Jahr wieder kostenlos die Container zur Verfügung stellte und den Transport auf die Aßlarer Abfalldeponie vornimmt, und zum anderen an der Abfallwirtschaft Lahn-Dill, die Müll solcher Umweltaktionen unentgeltlich entgegennimmt.