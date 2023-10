Solms-Albshausen. Jeden Tag werden in Deutschland etwa 15000 Blutspenden benötigt. Deshalb bittet der DRK-Blutspendedienst am Donnerstag, 2. November, von 17 bis 20 Uhr zur Blutspende in die Karl-Theiß-Halle Albshausen, Leipziger Straße 20. Reservierung für einen Termin auf www.blutspende.de/termine, Informationen auch unter Telefon 0800-1194911.