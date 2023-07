Ein Wald brennt in Oberndorf

Solms-Oberndorf. Die Telefonleitungen in der Leitstelle der Feuerwehr laufen am Samstagabend (8. Juli) gegen 18.45 Uhr heiß. In einem Wald in Oberndorf brennt es. Die Rauchwolken sind nicht nur im Ort, sondern bis in die umliegenden Ortschaften zu sehen.