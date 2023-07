Eisen aus dem Rennofen auf der Grube Fortuna bei Oberbiel

Drei Rennöfen gab es, weil der Verein Altbergbau Bergstraße-Odenwald zu Gast war, der auch zwei Rennöfen baute. Seit Mittwoch waren Elmar Bußmann und Ludwig Meitzler rührig, ebenso wie die Fortuna-Kollegen Matthias Baum und Holger Süß. Es wurden Erz und Lehm aus dem Wald geholt, zerkleinert und geröstet und die Rennöfen gebaut, die dann am Sonntag in Gang gesetzt wurden. „Wir sind hier der einzige Ort in Deutschland, wo man von der Förderung des Erzes und dessen Aufbereitung über die Verhüttung im Rennofenprozess bis hin zum fertigen Schmiedeprodukt die gesamte Produktionskette der Eisengewinnung nach historischem Vorbild erleben kann“, erläuterte Holger Süß nicht ohne Stolz.