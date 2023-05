Metzgerei Gerth in Solms schließt für immer

Hubertus Gerth und drei seiner Verkäuferinnen, v.l. Christine Wagner, Olga Leischner und Regine Pohlmann, im Laden in Oberndorf. (© Verena Napiontek)

Die Traditionsmetzgerei im Stadtteil Oberndorf wurde 1896 gegründet und blieb seitdem in Familienhand. Am 31. Mai ist nun Schluss. Aber was hat eine Metzgerei mit dem KGB zu tun?