Entenrennen und Brückenlauf

Solms-Burgsolms. In Burgsolms ist von Freitag bis Montag, 11. bis 14. August Kirmes auf dem Bachtrompeterplatz. Veranstalter sind die Vereine FC Burgsolms, TV Burgsolms und Burgsolms aktiv. Höhepunkte sind er Brückenlauf und das Entenrennen am Sonntag. An allen Tagen ist ein kleiner Vergnügungspark mit Kinderkarussell aufgebaut.