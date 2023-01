Gebäude in Solms nach Erdrutsch einsturzgefährdet

Solms-Oberbiel. Ein Erdrutsch hat am Sonntagmittag in Oberbiel nicht nur den Bewohnern der betroffenen Häuser in der Wetzlarer Straße einen Schrecken eingejagt. Auch die Gäste der Pizzeria gegenüber von Sporthaus Kaps wurden kurz darauf wegen akuter Einsturzgefahr aus dem Gebäude geholt.