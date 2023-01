Fasching in Oberbiel

Solms-Oberbiel (red). Nach zwei Jahren Pause feiert die SG 08 Oberbiel in diesem Jahr unter dem Motto „Die Gespenster ziehen ihre Runden, in Oberbiel zur Geisterstunde“ wieder Fasching. Los geht es am Samstag, 11. Februar, um 15.11 Uhr (Einlass ab 14.11 Uhr) mit dem Seniorenfasching, der Eintritt kostet 5 Euro. Am Freitag, 17. Februar, um 21.11 Uhr (Einlass 20.11 Uhr), findet die Karnevalsparty statt, der Eintritt beträgt 8 Euro und am Samstag, 18. Februar, um 20.11 Uhr (Einlass ab 19.11 Uhr) die Prunksitzung statt, der Eintritt kostet 10 Euro. Für diese beiden Veranstaltungen ist der Kartenvorverkauf am Sonntag, 5. Februar, ab 11 Uhr in der Turn- und Mehrzweckhalle in Oberbiel. Für die Kinder findet am Montag, 20. Februar, um 15.11 Uhr (Einlass 14.11 Uhr), der Kinderfasching statt. Der kostet Eintritt 5 Euro, Kinder frei. Zum Abschluss des Oberbieler Faschings veranstaltet die SG 08 anschließend ihren traditionellen Rosenmontagsball ab 21.11 Uhr (Einlass 20:11 Uhr). Der Eintritt beträgt 5 Euro. Karten für den Rosenmontagsball gibt es bei den Brillenmachern in Burgsolms. Alle Veranstaltungen finden in der Turn- und Mehrzweckhalle in Oberbiel statt.