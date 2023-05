Feuerwehr Oberbiel plant viele Aktionen zum 90. Geburtstag

Jahresrückblick: Schriftführer Dennis Panz berichtete unter anderem von der Beteiligung der Feuerwehr bei der Aktion „Saubere Landschaft“, vom traditionellen Vatertagsfrühschoppen in der „Schlagkatz“ und von der Grillfeier. „Die Vereinsaktivitäten in diesem Jahr, wie zum Beispiel der Vatertagsfrühschoppen am 18. Mai, die Mehrtagesfahrt im Juni, der ‚Tag der offenen Tür‘ am 1. Oktober und die Labskausgala am 3. November, stehen im Zeichen unseres 90-jährigen Bestehens“, sagte Panz.