Aus Gerätehaus in Burgsolms geklautes Feuerwehrauto gefunden

Solms. Ein oder mehrere Unbekannte sind am Sonntagabend oder in der Nacht auf Montag in das Feuerwehrgerätehaus im Solmser Stadtteil Burgsolms eingedrungen und haben einen Mannschaftstransportwagen entwendet. Das teilte Janis Viehmann von der Freiwilligen Feuerwehr Solms der Redaktion mit. Gegen 9 Uhr am Montagmorgen bemerkte ein Mitglied der Feuerwehr, dass das Fahrzeug gestohlen wurde. Zuletzt gesehen wurde das Fahrzeug von Zeugen am Sonntagabend gegen 19 Uhr.