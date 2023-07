Förderverein Kloster Altenberg investiert 1,85 Millionen Euro

Das Jubiläum wird am Sonntag, 9. Juli, auf dem Altenberg gefeiert. Um 11 Uhr beginnt ein Festgottesdienst, in dem Superintendent Hartmut Sitzler die Predigt hält. Musikalisch wird die Feier mitgestaltet von der Sopranistin Kira Petri und von Anna Fust an der Orgel. Nach dem Mittagessen ist eine Ausstellung zur Geschichte der Diakonissen ab 13.30 Uhr geöffnet. Um 14.30 Uhr stellt sich der Verein vor und erläutert seine Aufgaben und blickt auf die 40-jährige Geschichte zurück. Um 15 Uhr gibt der Organist Joachim Schreiber (Simmern) ein Konzert auf der historischen Schöler-Orgel in der Klosterkirche. Zum Kaffeetrinken ab 15.45 Uhr spielt das Gitarrenduo Jörn Martens und Peter Haagen.