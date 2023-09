Freie Plätze beim Wassergymnastik-Kurs in Solms

Solms. Der Sportkreis Lahn-Dill bietet seit vielen Jahren gesundheitsorientierte Bewegungsangebote im Wasser für sportinteressierte Bürger an. Für den Kurs Wassergymnastik „Aktiv älter werden“ ab Dienstag, 26. September, gibt es noch freie Plätze. Der Kurs, mit Kursleiterin Petra Gumbel, findet dienstags um 16 Uhr und 16.45 Uhr statt. Die Kosten für 20 Übungseinheiten belaufen sich auf 140 Euro. Anmeldung und Informationen per E-Mail an info@skld.de oder unter Telefon 06441-995213.