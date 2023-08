Führung auf der Burg Münzenberg soll Lust machen auf Dialekt

Solms/Münzenberg. Der Verein zur Erhaltung der mittelhessischen Mundart und Kultur (VEMuK) mit Sitz in Solms will mit neuen Projekten die heimischen Dialekte in ihrer Vielfalt lebendig halten. Er bietet daher für Samstag, den 26. August, erstmals eine Mundartführung auf der Burg Münzenberg in der Wetterau an.