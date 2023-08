Geführte Kanutour: Das Ökosystem des Lahntals

Solms. Für Samstag, 2. September, plant die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit in Kooperation mit Krumos Kanus aus Solms eine besondere Veranstaltung. Unter dem Titel „Das Ökosystem des Lahntals – Wie Naturschutz, Tourismus und Wirtschaft zusammenspielen“ wird das Lahntal unter fachkundiger Führung vom Wasser aus erkundet. In der etwa 5,5-stündigen Tour von Solms nach Löhnberg wird unter anderem der Frage nachgegangen, wie Naturschutz, Tourismus und Wirtschaft an der Lahn zusammenspielen und nachhaltig gedacht werden können. Interessierte sind dazu eingeladen. Treffpunkt ist 10.30 Uhr an der Krumos Kanubasis, Im Schohleck, in Solms. Die Kanutour ist kostenpflichtig. Die Teilnehmergebühr beträgt fünfzehn Euro. Eine Anmeldung erfolgt über die Webseite der Friedrich-Naumann-Stiftung auf https://shop.freiheit.org/#!/Veranstaltung/v5zmj oder über den zentralen Service der Stiftung, telefonisch unter 030-22012634 (Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr) und per E-Mail an service@freiheit.org. Bitte ausreichend Essen, Getränke sowie wettergerechte Kleidung (alte Schuhe, T-Shirt zum Wechseln) mit zur Tour bringen. Ein Lunchpaket mit Getränken für die Tour kann zum Preis von 9,80 Euro vorbestellt werden und muss bei der Anmeldung mit angegeben werden.